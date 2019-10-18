Названа возможная причина убийства отца сестрами Хачатурян

Сестры Мария, Кристина и Ангелина Хачатурян могли убить своего отца Михаила из-за денег. Об этом со ссылкой на адвоката родственников погибшего Ольгу Халикову сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По словам юриста, девушки якобы боялись наказания за трату денег. Она добавила, что в материалах уголовного дела есть переписка, из которой ясно, что Хачатурян собирался взять выписку по карте. Глава семейства располагал крупной суммой и планировал купить автомобиль Кристине, отмечает Халикова.

Как рассказал другой адвокат потерпевших Георгий Чугуашвили, родственники будут оспаривать вывод о невменяемости младшей из сестер. «Мы будем отстаивать позицию, что она все осознавала», — сказал он.

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Трех дочерей Хачатуряна задержали в 2018 году. Их обвинили в убийстве отца по предварительному сговору. Девушки заявили, что несколько лет терпели издевательства, физическое и сексуальное насилие с его стороны. В августе следствие подтвердило, что Хачатурян действительно совершал в отношении них насильственные действия.

14 октября 2019 года медицинская экспертиза пришла к выводу, что Хачатурян подвергал своих дочерей сексуальному насилию и испытывал сексуальное влечение к несовершеннолетним. Также известно, что мужчина запрещал девочкам произносить дома слова «соль», «боль» и «ком», производные и созвучные слова, цифры «6» и «8», а также штрих-коды.

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