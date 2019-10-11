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Появилось видео с арсеналом отца сестер Хачатурян

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Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором Михаил Хачатурян, летом 2018 года убитый своими дочерьми, демонстрирует арсенал оружия.

На кадрах видно, как мужчина показывает приятелю револьвер системы Нагана, пистолет ТТ, а также помповое ружье. Параллельно он описывает возможности оружия.

Троих дочерей Хачатуряна задержали в 2018 году. Девушки заявили, что несколько лет терпели издевательства, физическое и сексуальное насилие с его стороны. В июне 2019-го им предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору, а в августе следствие подтвердило, что Хачатурян действительно совершал в отношении них насильственные действия. Также в сети появились кадры, где мужчина оскорбляет девушек.

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