Появилось видео с арсеналом отца сестер Хачатурян

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором Михаил Хачатурян, летом 2018 года убитый своими дочерьми, демонстрирует арсенал оружия.

На кадрах видно, как мужчина показывает приятелю револьвер системы Нагана, пистолет ТТ, а также помповое ружье. Параллельно он описывает возможности оружия.

Троих дочерей Хачатуряна задержали в 2018 году. Девушки заявили, что несколько лет терпели издевательства, физическое и сексуальное насилие с его стороны. В июне 2019-го им предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору, а в августе следствие подтвердило, что Хачатурян действительно совершал в отношении них насильственные действия. Также в сети появились кадры, где мужчина оскорбляет девушек.

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