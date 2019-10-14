Обнародованы выводы медицинской экспертизы отца сестер Хачатурян

Медицинская экспертиза пришла к выводу, что отец сестер Хачатурян Михаил подвергал своих дочерей сексуальному насилию и испытывал сексуальное влечение к несовершеннолетним. Об этом со ссылкой на результаты исследования сообщает Telegram-канал Mash.

К кому именно Хачатурян испытывал влечение, не уточняется, но упоминается, что это происходило минимум полгода. Согласно заключению, которое дала сексолог Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркомании имени Сербского, у отца сестер выявили «гиперролевой синдром» — мужчина презирал женщин и демонстративно доминировал в отношениях с ними, в частности, оскорблял, унижал, угрожал, применял насилие, в том числе с использованием оружия. При этом комиссия заключила, что Михаил не страдал каким-либо хроническим психическим расстройством или слабоумием.

В то же время у Хачатуряна эксперты обнаружили смешанное расстройство психики. На фоне личностной и различных заболеваний (энцефалопатия, гипертоническая болезнь, язвенная болезнь, хронический простатит и так далее), которые сопровождались утомляемостью, тяжестью в голове, а также нарушением сна, для главы семейства стали характерны неустойчивое настроение, тревожность, вспыльчивость, конфликтность, низкое чувство эмпатии и вины. Кроме того, медики не подтвердили, что мужчина страдал алкогольной или наркотической зависимостью.

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