Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

В сети появилась личная переписка Михаила Хачатуряна с одной из дочерей. Он угрожал сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца по предварительному сговору, выгнать их из дома, пугал насилием и нецензурно выражался. Переписку публикует газета «Московский комсомолец».

«Давайте по-хорошему, я вашу маму (…), я вашего барыгу-брата (…), я вас, проституток (…)», — говорится в одном из расшифрованных изданием голосовых сообщений. «Ангелина, сосать будешь беспрерывно… Буду бить за все, убивать буду… И Бога имя не давай, шлюха, ай, Бога имя не давай, Бога имя не давай, ай, мразь, ай, проститутка…» — заявляет Хачатурян в другом сообщении.

При этом Ангелина в ответных сообщениях обращается к отцу на Вы и разговаривает с ним уважительно: «Мы даже не знаем, за что Вы нас выгоняете?»

Мария, Ангелина и Кристина Хачатурян были задержаны в июле 2018 года. По версии следствия, они убили отца из-за систематических противоправных насильственных действий с его стороны. Девушки рассказывали, что несколько лет терпели издевательства, физическое и сексуальное насилие со стороны отца. На момент преступления им исполнилось 17, 18 и 19 лет.

Расследование дела было завершено в конце июня этого года. Девушек обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору. В отношении их отца Михаила следователи не стали возбуждать дело о насилии над дочерьми, однако 20 августа следствие подтвердило факты насилия над сестрами. Несмотря на это, члены движения «Мужское государство» требуют для девушек максимального наказания за убийство.

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