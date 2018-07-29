Три сестры убили отца-тирана в Москве

Три сестры 17, 18 и 19 лет задержаны за убийство отца. Они признались в содеянном и назвали мотивом преступления «многолетние неприязненные отношения». Об этом сообщается на сайте главного следственного управления СКР по Москве.

57-летний мужчина был найден с многочисленными колото-резаными ранениями в области груди и шеи на лестничной площадке одного из домов на Алтуфьевском шоссе. По данным «МК», убитым оказался Михаил Хачатурян.

Отмечается, что отношение отца к дочерям приносило последним моральные страдания на протяжении длительного времени.

Как отмечает телеканал «360», девушки заранее договорились о преступлении. 27 июля, когда Михаил задремал на кресле, они набросились на него с ножом и нанесли удары. Мужчине удалось вырваться и убежать, но из-за сильной кровопотери он потерял сознание и вскоре умер.

Материалы по теме «Муж душил веревкой от ее же крестика» Россиянка защищалась и убила супруга. Суд оправдал ее

По словам сестер, их отец пристрастился к наркотикам, из-за чего он превратился в домашнего тирана: ругался, избивал дочерей, держа их в положении рабынь. Одна из девушек намекнула на попытку изнасилования со стороны отца.

Михаил был известен как религиозный человек, он часто оказывал финансовую помощь родственникам. Однако своих дочерей он воспитывал в строгости, и девушки не могли никому рассказать о склонности отца к домашнему насилию. Мать сбежала из семьи несколько лет назад, не выдержав издевательств, или, по другой версии, ее выгнал Михаил. В семье Хачатурянов воспитывался и четвертый ребенок: 20-летний сын, который живет отдельно.

27 июля сообщалось о священнике из Николо-Угрешского монастыря, который убил свою жену из-за ее предложения подать на развод. Он отказывался давать согласие, опасаясь проблем с карьерой.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!