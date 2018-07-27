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В Москве взят под арест заказавший отказавшую ему невесту мужчина

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В Москве сотрудники правоохранительных органов предотвратили заказное убийство, рассказали «Ленте.ру» в столичном главке Следственного комитета России (СКР).

Как установлено, 46-летний мужчина, сотрудник одной из строительных компаний, предложил руку и сердце своей 31-летней подруге, за которой ухаживал больше года, но женщина отказалась вступать в брак. Вспыхнула ссора, по результатам которой мужчина решил убить возлюбленную.

«В мае 2018 года мужчина рассказал о своей задумке 49-летнему приятелю и сообщил, что готов сразу же заплатить миллион рублей. Приятель стал подыскивать исполнителя и предложил совершить убийство своему знакомому. Тот сначала дал согласие, но затем передумал и сообщил о готовящемся преступлении в правоохранительные органы. Посредник и заказчик задержаны, им предъявлено обвинение», — рассказала «Ленте.ру» Юлия Иванова, официальный представитель ГСУ СКР по Москве.

Она уточнила, что уголовное дело возбуждено по статьям «Приготовление к убийству по найму» (часть 1 статьи 30 и пункты «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ). Решением суда заказчик и посредник взяты под арест.

Сообщивший о преступлении киллер от уголовной ответственности освобожден, так как добровольно отказался от совершения преступления. В деле он является свидетелем.

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