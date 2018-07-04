Главный киллер России заявил о своей невиновности

Аслан Гагиев, организатор крупного преступного сообщества, причастного к убийству по меньшей мере 60 человек, не признал вину в инкриминируемых ему деяниях и отказался от дачи показаний. Об этом в среду, 4 июля, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По ее словам, Гагиеву предъявлены обвинения по статьям 210 («Организация преступного сообщества»), 209 («Бандитизм»), 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц, общеопасным способом, из корыстных побуждений или по найму») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

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По версии следствия, уроженец Грузии Гагиев (более известный среди земляков и в криминальном мире как Джако) организовал три банды, объединенные в единое преступное сообщество. Каждая из них действовала в своем регионе (Северной Осетии, Москве и Московской области), но периодически выезжала в «командировки».

Первую банду Гагиев создал в конце 1990-х: в нее в основном входили ветераны грузино-осетинской и грузино-абхазской войн, в том числе сотрудник прокуратуры и два офицера милиции. Они специализировались на совершении заказных убийств. К началу 2000-х годов деятельность преступного сообщества распространилась и на столичный регион.

Всего на счету сообщества 49 преступлений, в ходе которых были убиты 60 человек. Среди них — сотрудники правоохранительных органов, чиновники республиканских и муниципальных органов власти, бизнесмены, а также бывшие участники преступного сообщества.

Гагиев был выдан России компетентным органом Австрии и заключен под стражу. Следствие по его делу ведет Главное следственное управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу.

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