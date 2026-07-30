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19:15, 30 июля 2026 (обновлено: 19:23, 30 июля 2026)Ценности

Анна Седокова отреагировала на критику откровенного имиджа

Певица Анна Седокова в ответ на критику заявила, что принимает свой откровенный имидж
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова отреагировала на критику откровенного образа. Ответ хейтерам она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя певица обратила внимание на высказывание одной из подписчиц. Та указала Седоковой на то, что она пытается избавиться от своего вызывающего имиджа. «В этом вся ваша суть, Анна. Вы пытаетесь играть недотрогу, девушку, которой важна душа, родство душ, пытаетесь избавиться от образа шалавы, выставляете грустные сторис, когда вам там написали пошлую гадость. Якобы вот какие люди испорченные лезут ко мне! Но ваша суть раскрывается в таких действиях и ответах!» — заявила пользовательница сети.

Поп-исполнительница, в свою очередь, отметила, что принимает себя такой, какая она есть. «Я не пытаюсь никого играть. Я кто? Как вы там сказали? Пошлая, да? И пытаюсь от этого избавиться? Именно поэтому ношу латекс и пощу фото в белье? Я наслаждаюсь этим. (...). Я не идеальна. Но, возможно, кто-то ищет именно меня», — отреагировала она.

В апреле Седокова отреагировала на критику своей внешности.

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