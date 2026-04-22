Анна Седокова отреагировала на критику внешности

Певица Анна Седокова призвала пользователей сети прекратить оценивать внешность

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова отреагировала на критику своей внешности. Комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя поп-исполнительница обратила внимание на обсуждения ее внешнего вида без фильтров. При этом звезда призвала пользователей сети прекратить оценивать женщин в сети.

«Я живу свою жизнь, поправлюсь, худею, розацеа, краснею, у меня бывает депрессия, мне бывает плохо, хорошо. Но от этого я не прекращаю быть прекрасной! А когда ты видишь какой-то неудачный дубль, все на тебя накидываются и говорят: "Боже, так она страшная", — ну страшная, окей! Зато сердце у меня доброе, а у вас нет. Прекратите, пожалуйста, это делать, девочки, это стыдно! Стыдно оставлять плохие комментарии другим женщинам, стыдно! Этого делать нельзя!» — возмутилась певица.

Ранее в апреле в сети обсудили внешность Седоковой в откровенном наряде на музыкальной премии. Она появилась на церемонии «Жара Music Awards» в облегающем красном платье.