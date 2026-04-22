13:30, 22 апреля 2026Ценности

Анна Седокова отреагировала на критику внешности

Певица Анна Седокова призвала пользователей сети прекратить оценивать внешность
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова отреагировала на критику своей внешности. Комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя поп-исполнительница обратила внимание на обсуждения ее внешнего вида без фильтров. При этом звезда призвала пользователей сети прекратить оценивать женщин в сети.

«Я живу свою жизнь, поправлюсь, худею, розацеа, краснею, у меня бывает депрессия, мне бывает плохо, хорошо. Но от этого я не прекращаю быть прекрасной! А когда ты видишь какой-то неудачный дубль, все на тебя накидываются и говорят: "Боже, так она страшная", — ну страшная, окей! Зато сердце у меня доброе, а у вас нет. Прекратите, пожалуйста, это делать, девочки, это стыдно! Стыдно оставлять плохие комментарии другим женщинам, стыдно! Этого делать нельзя!» — возмутилась певица.

Ранее в апреле в сети обсудили внешность Седоковой в откровенном наряде на музыкальной премии. Она появилась на церемонии «Жара Music Awards» в облегающем красном платье.

    Последние новости

    «Обнуляю его прямо здесь». Появились новые детали предательства перешедшего на сторону ВСУ российского военного

    Названы главные претенденты на возвращение среди ушедших из России автобрендов

    Военный высказался о месте запуска атаковавших Сызрань дронов ВСУ

    Россиянин поставил на матч ЦСКА и выиграл более 10 миллионов рублей

    Анна Седокова отреагировала на критику внешности

    Россияне назвали желанный размер платежа за аренду

    Пашинян высказался о планах отправить пенсионеров на Кипр

    В разведке Нидерландов заявили о возможном противостоянии РФ и НАТО через год после СВО

    Москвичей предупредили о перекрытии дорог на три дня

    Российская армия вступила в бой с бригадой «Азов»

    Все новости
