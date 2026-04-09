12:02, 9 апреля 2026

В сети обсудили внешность Седоковой в откровенном наряде на музыкальной премии

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова в откровенном наряде пришла музыкальную премию «Жара Music Awards» и вызвала обсуждение в сети. Видео и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) звездного продюсера Дмитрия Иноземцева.

43-летняя поп-исполнительница появилась на церемонии в облегающем красном платье, которое частично обнажало тело. Наряд был оформлен шнуровкой и длинным шлейфом.

Поклонники разделились во мнениях по поводу внешнего вида знаменитости. Некоторые комментаторы отметили, что платье совершенно не подходит Анне. «Почему российские звезды так плохо выглядят после 40?», «Зал и или еще раз зал», «Платье явно не по размеру и не для этого мероприятия. Тело как тесто со всех сторон вываливается», «В секс-шопе была распродажа?», «Я не узнала ее», — писали они.

Однако были пользователи, которые поддержали артистку: «В основном комментарии пишут злые завистливые тетки», «Какая красивая», «Анна, как всегда, хороша», «Я бы хотела фигуру как у нее», «Она прекрасна, но ей нужно срочно сменить стилиста».

Ранее Седокова поделилась откровенными архивными фото со съемки для мужского журнала Playboy, которая состоялась в ноябре 2019 года.

