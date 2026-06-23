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11:26, 23 июня 2026Интернет и СМИ

У известного комика нашли рак

Американский комик Кашер сообщил, что ему сделали операцию из-за рака миндалин
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Araya Doheny / Getty Images for Netflix

Известный американский стендап-комик и актер Моше Кашер сообщил, что у него нашли рак миндалин. Об этом пишет Rolling Stone.

«Я обнаружил у себя на миндалине бугорок. Это оказался рак», — рассказал юморист в соцсетях. Он добавил, что ему сделали операцию, которая продлилась пять часов, и назвал ее самым жутким опытом в жизни. Комик также отметил, что ему, возможно, нужно будет пройти лучевую терапию.

В то же время Кашер подчеркнул, что у формы рака, которую у него нашли, высокий процент выживаемости. «Как бы то ни было, я буду в порядке», — заверил юморист.

Ранее сообщалось, что популярный британский телеведущий Джереми Кларксон объявил о победе над онкологическим заболеванием. Говоря о ремиссии, ведущий назвал себя удачливым человеком.

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