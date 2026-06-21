Культовый британский ведущий объявил о победе над раком

Ведущий Джереми Кларксон объявил о ремиссии после рака предстательной железы

Культовый британский ведущий Джереми Кларксон объявил о победе над онкологическим заболеванием. О наступлении ремиссии он рассказал в интервью Sunday Times.

«Самые наблюдательные из вас, должно быть, заметили, что я не умер. Причина, по которой я в порядке, заключается в том, что врачи обнаружили рак предстательной железы на ранней стадии», — заявил Кларксон газете Sunday Times.

Ведущий добавил, что считает себя самым удачливым человеком на свете, поскольку ему удалось обмануть смерть дважды — впервые его госпитализировали с болями в груди еще в 2024 году. Он призвал всех мужчин своевременно проходить диагностику.

Агрессивную форму рака 66-летнему Кларксону, известному по культовому шоу об автомобилях Top Gear, диагностировали в мае, в чем он признался месяц спустя. Тогда он утверждал, что через несколько недель ему сделают операцию, из-за которой он будет вынужден на время отойти от дел.