У культового телеведущего Джереми Кларксона нашли агрессивную форму рака

У 66-летнего телеведущего Джереми Кларксона обнаружили агрессивную форму рака простаты

У 66-летнего британского телеведущего Джереми Кларксона, известного по культовому шоу об автомобилях Top Gear, нашли рак простаты. Об этом сообщает Page Six.

О том, что у него обнаружили онкологическое заболевание, телеведущий рассказал в одном из выпусков пятого сезона его шоу «Ферма Кларксона». О диагнозе он узнал в мае.

Ведущий добавил, что на прошлой неделе сдал биопсию и выяснил, что болен агрессивной формой рака. При этом он подчеркнул, что диагностировать недуг удалось на ранней стадии. Кларксон также заявил, что через несколько недель ему сделают операцию, из-за которой он будет вынужден на время отойти от дел.

«Если все пройдет успешно, увидимся в шестом сезоне [шоу "Ферма Кларксона"]. Если нет, то не увидимся», — заключил телеведущий.

В мае 2025 года Кларксон пожаловался на проблемы с сердцем. Он рассказал, что его здоровье подорвали работа по ночам и физические нагрузки.