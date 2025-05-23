Известный телеведущий рассказал о проблемах со здоровьем

Телеведущий Кларксон рассказал об ухудшении здоровья после физических нагрузок

Бывший ведущий популярного британского шоу об автомобилях Top Gear Джереми Кларксон сообщил, что у него ухудшилось здоровье во время съемок шоу «Ферма Кларксона» (Clarkson's Farm). Об этом он сообщил в интервью изданию The Sun.

Кларксон признался, что в период съемок он пытался одновременно подготовить собственный паб к праздникам и провести уборку урожая на ферме, что оказалось для него тяжелой задачей. По его словам, работа ночью и отсутствие сна негативно сказались на его здоровье, что будет заметно зрителям его телешоу.

«Вы увидите, как мне постепенно становилось все хуже, потому что я потерял свое чувство юмора и способность успокаиваться. Я просто был в состоянии сплошной паники. Тогда я этого не осознавал, но понимал, что я уже сам не свой», — вспомнил телеведущий.

Кларксон отметил, что после этого попал в больницу с жалобами на сердце, а также назвал глупым решение взять на себя столько обязанностей одновременно.

Ранее сообщалось, что Кларксон едва не погиб во время отдыха. Телеведущего доставили в больницу, где врачи обнаружили у него полную блокировку одной из артерий, питающих сердце, и провели операцию по установке стента — специальной конструкции, которая обеспечивает расширение суженного участка сосуда.