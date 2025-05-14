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20:05, 14 мая 2025Интернет и СМИ

Популярный телеведущий едва не погиб во время отдыха

Телеведущий Кларксон едва не погиб после погружения в воду во время отдыха
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Джереми Кларксон

Джереми Кларксон. Фото: Paul Childs / Livepic / Reuters

Бывший ведущий популярного британского шоу об автомобилях Top Gear Джереми Кларксон рассказал, что едва не погиб во время отдыха. Об этом он сообщил в интервью изданию The Sunday Times.

По словам Кларксона, инцидент произошел в прошлом году на Сейшельских островах. Во время одного из погружений в воду он почувствовал себя плохо и, добравшись до берега, понял, что у него в легких скопилась жидкость. Телеведущего доставили в больницу, где врачи обнаружили у него полную блокировку одной из артерий, питающих сердце, и провели операцию по установке стента — специальной конструкции, которая обеспечивает расширение суженного участка сосуда.

«Похоже, что из артерий, питающих мое сердце кровью, одна была полностью заблокирована, и к этому же состоянию приближалась вторая», — вспомнил телеведущий. По словам врачей, без операционного вмешательства у Кларксона бы оставалось всего несколько дней жизни.

Телеведущий добавил, что после случившегося был вынужден кардинально изменить образ жизни и отказаться от любимых продуктов. Он с юмором отметил, что ограничения убрали из его жизни все веселье.

Ранее Джереми Кларксон показал фото травмированной окровавленной руки. Ведущий рассказал, что получил повреждения, когда занимался спортом.

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