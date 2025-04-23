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08:01, 23 апреля 2025Интернет и СМИ

Популярный телеведущий показал фото травмированной окровавленной руки

Телеведущий Джереми Кларксон получил травму руки во время занятий спортом
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jeff Spicer / Getty Images

Бывший ведущий популярного шоу об автомобилях Top Gear Джереми Кларксон рассказал, что получил травму руки во время занятия спортом. Фотографию окровавленной руки он показал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Кларксон объяснил, что получил травму, когда играл в пикбол — вид спорта, который сочетает элементы бадминтона, тенниса и настольного тенниса. «Оказывается, пиклбол — довольно опасный спорт», — подписал он снимок.

Фото: @jeremyclarkson1

В комментариях к публикации поклонники ведущего поиронизировали над ситуацией, а некоторые посоветовали Кларксону оставаться в автомобильных видах спорта. Один из подписчиков также в шутку написал ведущему, что во время игры в пикбол мяч не следует бить рукой.

Ранее Кларксон рассказал о последствиях приема препарата для лечения диабета «Оземпик». По его словам, после использования препарата его здоровье ухудшилось.

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