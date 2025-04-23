Популярный телеведущий показал фото травмированной окровавленной руки

Бывший ведущий популярного шоу об автомобилях Top Gear Джереми Кларксон рассказал, что получил травму руки во время занятия спортом. Фотографию окровавленной руки он показал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Кларксон объяснил, что получил травму, когда играл в пикбол — вид спорта, который сочетает элементы бадминтона, тенниса и настольного тенниса. «Оказывается, пиклбол — довольно опасный спорт», — подписал он снимок.
В комментариях к публикации поклонники ведущего поиронизировали над ситуацией, а некоторые посоветовали Кларксону оставаться в автомобильных видах спорта. Один из подписчиков также в шутку написал ведущему, что во время игры в пикбол мяч не следует бить рукой.
Ранее Кларксон рассказал о последствиях приема препарата для лечения диабета «Оземпик». По его словам, после использования препарата его здоровье ухудшилось.