Известный телеведущий рассказал о неожиданных последствиях использования «Оземпика»

Телеведущий Джереми Кларксон заявил, что «Оземпик» ухудшил его здоровье

Бывший ведущий культового шоу об автомобилях Top Gear Джереми Кларксон рассказал о последствиях приема препарата для лечения диабета «Оземпик», который в последнее время многие используют для снижения веса. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам Кларксона, после «Оземпика» его здоровье ухудшилось. «Мое тело потеряло способность справляться с обжорством, но когда изначальный энтузиазм улетучивался, мой мозг все равно хотел позавтракать шоколадкой с орехами и клюквой. (...) Мне часто становилось плохо. И после того, меня рвало, я понимал, что я снова пустой и могу выпить очередную бутылку или даже съесть еще шоколадку», — отметил телеведущий.

После «Оземпика», Кларксон перешел на другое лекарство для лечения диабета второго типа — «Монжаро». По его словам, работает эффективнее.

Ранее сообщалось, что Кларксон, владеющий собственной линейкой алкогольных напитков Hawkstone, решил пожертвовать более 1000 кегов пива, чтобы спасти пабы в Великобритании от закрытия. Телеведущий принял такое решение из-за того, что, по его словам, владельцы многих баров в Великобритании не справляются с растущими убытками.