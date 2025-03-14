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09:23, 14 марта 2025Интернет и СМИ

Телеведущий-пивовар решил спасать пабы от закрытия

Телеведущий Кларксон решил пожертвовать алкоголь для спасения пабов от закрытия
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Stephen Lock / Globallookpress.com

Бывший ведущий культового шоу об автомобилях Top Gear Джереми Кларксон, владеющий собственной линейкой алкогольных напитков Hawkstone, решил пожертвовать более 1000 кегов пива, чтобы спасти пабы в Великобритании от закрытия.
Об этом сообщает издание The Sun.

Телеведущий принял такое решение из-за того, что, по его словам, владельцы многих баров в Великобритании не справляются с растущими убытками. Так, за 2024 год в Великобритании закрылось 289 пивных, что привело к сокращению 4500 рабочих мест. «Если вы владеете пабом и хотите проверить, как эта стратегия сработает для вас, свяжитесь с нами», — говорится в тексте сообщения телеведущего-пивовара.

Ранее стало известно, что британский телеведущий Стивен Фрай получил рекордный выигрыш в игре «Кто хочет стать миллионером?». Ведущий шоу Джереми Кларксон отметил, что с тех пор, как он ведет программу, Фрай выиграл самую большую сумму.

Кларксон владеет собственной линейкой алкогольных напитков Hawkstone, выпускающим пиво и сидр, пабом «Собака фермера», а также фермой, где выращивает фрукты для производства спиртного.

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