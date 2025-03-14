Телеведущий-пивовар решил спасать пабы от закрытия

Телеведущий Кларксон решил пожертвовать алкоголь для спасения пабов от закрытия

Бывший ведущий культового шоу об автомобилях Top Gear Джереми Кларксон, владеющий собственной линейкой алкогольных напитков Hawkstone, решил пожертвовать более 1000 кегов пива, чтобы спасти пабы в Великобритании от закрытия.

Об этом сообщает издание The Sun.

Телеведущий принял такое решение из-за того, что, по его словам, владельцы многих баров в Великобритании не справляются с растущими убытками. Так, за 2024 год в Великобритании закрылось 289 пивных, что привело к сокращению 4500 рабочих мест. «Если вы владеете пабом и хотите проверить, как эта стратегия сработает для вас, свяжитесь с нами», — говорится в тексте сообщения телеведущего-пивовара.

Ранее стало известно, что британский телеведущий Стивен Фрай получил рекордный выигрыш в игре «Кто хочет стать миллионером?». Ведущий шоу Джереми Кларксон отметил, что с тех пор, как он ведет программу, Фрай выиграл самую большую сумму.

Кларксон владеет собственной линейкой алкогольных напитков Hawkstone, выпускающим пиво и сидр, пабом «Собака фермера», а также фермой, где выращивает фрукты для производства спиртного.