Выигравший рекордную сумму в «Кто хочет стать миллионером?» актер похвастался интеллектом

Телеведущий Стивен Фрай рассказал, что унаследовал хорошую память от родителей

Британский актер и телеведущий Стивен Фрай, который выиграл в шоу «Кто хочет стать миллионером?» рекордную в истории передачи сумму, объяснил причину своего высокого интеллекта. Об этом сообщает издание Daily Mirror

«Не могу отрицать, что я довольно смышленый человек. Но это не моральное достижение. И даже не интеллектуальное. У меня просто достаточно хорошая память. Я уверен, что унаследовал ее от родителей», — похвастался Фрай.

Телеведущий рассказал, что его мать на всю жизнь запомнила некоторые стихотворения, которые учила еще в школе. Он уточнил, что речь идет о произведениях, которые ей понравились. «Если тебе нравится что-то, ты это помнишь. И это простая правда», — добавил Фрай.

В конце января Фрай получил рекордный выигрыш в игре «Кто хочет стать миллионером?» на канале ITV. Телеведущий не ответил только на на последний вопрос программы и в сумме заработал 250 тысяч фунтов стерлингов (более 30 миллионов рублей). Ведущий программы Джереми Кларксон отметил, что с тех пор, как он ведет программу, Фрай выиграл самую большую сумму.