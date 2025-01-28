Известный актер получил рекордный выигрыш на шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Актер Стивен Фрай выиграл более 30 млн рублей в «Кто хочет стать миллионером?»

Известный британский актер и писатель Стивен Фрай получил рекордный выигрыш в интеллектуальной телевизионной викторине «Кто хочет стать миллионером?» на канале ITV. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что Фрай не ответил только на последний вопрос викторины, связанный с кавер-версиями песен, дольше всего остававшихся в британских музыкальных чартах. Правильный ответ принес бы актеру выигрыш в 500 тысяч фунтов стерлингов (более 60 миллионов рублей).

Однако он отказался отвечать на финальный вопрос и забрал 250 тысяч фунтов стерлингов (более 30 миллионов рублей). Ведущий программы Джереми Кларксон назвал этот выигрыш самой большой победой знаменитости с тех пор, как он ведет эту программу. Фрай же добавил, что отдаст выигрыш на благотворительность.

Ранее ведущая российской версии интеллектуальной игры «Кто хочет стать миллионером?» Юлианна Караулова назвала способ выиграть в телевикторине. Она рассказала, что участникам не следует нервничать, чтобы достичь высоких результатов.