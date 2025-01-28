Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:14, 28 января 2025Интернет и СМИ

Известный актер получил рекордный выигрыш на шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Актер Стивен Фрай выиграл более 30 млн рублей в «Кто хочет стать миллионером?»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Martyn Wheatley / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Известный британский актер и писатель Стивен Фрай получил рекордный выигрыш в интеллектуальной телевизионной викторине «Кто хочет стать миллионером?» на канале ITV. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что Фрай не ответил только на последний вопрос викторины, связанный с кавер-версиями песен, дольше всего остававшихся в британских музыкальных чартах. Правильный ответ принес бы актеру выигрыш в 500 тысяч фунтов стерлингов (более 60 миллионов рублей).

Однако он отказался отвечать на финальный вопрос и забрал 250 тысяч фунтов стерлингов (более 30 миллионов рублей). Ведущий программы Джереми Кларксон назвал этот выигрыш самой большой победой знаменитости с тех пор, как он ведет эту программу. Фрай же добавил, что отдаст выигрыш на благотворительность.

Ранее ведущая российской версии интеллектуальной игры «Кто хочет стать миллионером?» Юлианна Караулова назвала способ выиграть в телевикторине. Она рассказала, что участникам не следует нервничать, чтобы достичь высоких результатов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      СБУ организовала доставку для российского генерала. Что ему привезли?

      Захарова описала приостановку обучения украинских медиков в Латвии словом на букву «п»

      Раскрыты детали про фигуранта дела о хищениях в Курской области

      ЕС запретит ввоз в Россию консолей PlayStation и Xbox

      Четырех украинских военных осудят за совершение террористических актов в Курской области

      В Раде рассказали о возможности массовой мобилизации на Украине после отмены брони

      Одна из экономик еврозоны начала сокращаться

      Суд вступился за лишившихся участков садоводов из Сочи

      Акции самой дорогой компании мира перешли к росту

      Россиян призвали быть внимательными при ввозе на родину продуктов из ЕС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше