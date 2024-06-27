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14:27, 27 июня 2024Интернет и СМИ

Ведущая «Кто хочет стать миллионером?» назвала способ выиграть

Караулова заявила, что в «Кто хочет стать миллионером?» не нужно нервничать

Кадр: Мадонна Мур / YouTube

Ведущая интеллектуальной игры «Кто хочет стать миллионером?» Юлианна Караулова назвала способ получить главный приз в телеигре. Своим секретом она поделилась в интервью для Мадонны Мур, доступном на YouTube.

По ее словам, чтобы выиграть главный приз, участникам не нужно нервничать. «Это передача, в которой в огромной степени имеет значение удача, какая-то легкость и в принципе твое отношение ко всему. Потому что зачастую приходят очень умные люди, они волнуются. Они понимают, что очень многое на кону. Они боятся сделать ошибку и в итоге они ее делают», — заявила телеведущая.

Ранее Караулова рассказала о своем худшем свидании. Она вспомнила, что ее избранник сбросил все предметы со стола в ресторане, чтобы привлечь внимание официанта.

Караулова стала ведущей «Кто хочет стать миллионером?» в апреле 2023 года. До нее интеллектуальное шоу с 2008 года вел Дмитрий Дибров.

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