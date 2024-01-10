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12:39, 10 января 2024Интернет и СМИ

Ведущая «Кто хочет стать миллионером?» заявила о подсказках игрокам

Ведущая «Кто хочет стать миллионером?» Караулова призналась в помощи игрокам

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Ведущая интеллектуального шоу «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале и певица Юлианна Караулова заявила, что иногда дает подсказки участникам. В помощи игрокам она призналась в интервью для издания «Телепрограмма».

Караулова не согласилась с утверждением о том, что она не помогает игрокам. Она заявила, что из-за волнения некоторые участники могут ошибаться в самых простых вопросах. «Если они склоняются к неправильному ответу, то я их стараюсь от него увести и, задавая наводящие вопросы, подтолкнуть к правильному», — заявила телеведущая.

При этом певица подчеркнула, что не имеет права подсказывать игрокам в открытую. По ее словам, в программу приходят те, кто хочет проверить свои знания. Караулова отметила, что если она будет подсказывать всем гостям, то играть будет неинтересно. Она также подчеркнула, что помогает игрокам с ответами только на первые пять вопросов.

Ранее ведущая заявила, что была готова к критике, когда начала вести шоу вместо Дмитрия Диброва. Певица отметила, что сначала ей было непросто, но со временем зрители привыкли к ней в этой роли.

Караулова стала новой ведущей «Кто хочет стать миллионером?» в апреле 2023 года. Дибров вел интеллектуальное шоу с 2008 года.

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      Мария Большакова
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