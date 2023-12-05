Новая ведущая «Кто хочет стать миллионером?» рассказала о критике

Ведущая «Кто хочет стать миллионером?» Караулова заявила, что ей было непросто

Известная российская певица, ведущая популярного шоу «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале Юлианна Караулова заявила, что была готова к критике в свой адрес, когда начала вести программу. Об этом она рассказала в интервью для канала RU.TV, запись которого доступна на YouTube.

Караулова призналась, что, сменив на посту ведущего программы Дмитрия Диброва, сильно волновалась. «Первое время было непросто. Но я понимала, что мне придется столкнуться и с критикой, и с большим количеством сравнений. Это было неминуемо», — заявила она. Певица подчеркнула, что первое время сильно уставала на съемках, так как ей нужно было следить за многими процессами во время работы.

Сейчас, по словам Карауловой, аудитория канала привыкла к ней в роли ведущей. Певица призналась, что чувствует себя намного спокойнее и даже может поиграть вместе с участниками. «Я сижу и думаю: что бы я ответила [на вопросы игры]?», — поделилась она.

Ранее Караулова поиронизировала над заголовками в СМИ о себе, назвав их трешем. По ее словам, многие издания неправильно интерпретировали ее заявление о том, что она любит чистоту, и стали выпускать материалы о проблемах с ее психическим здоровьем.

О том, что Караулова станет новой ведущей «Кто хочет стать миллионером?», стало известно в апреле. Дибров вел программу с 2008 года.