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20:58, 5 декабря 2023Интернет и СМИ

Новая ведущая «Кто хочет стать миллионером?» рассказала о критике

Ведущая «Кто хочет стать миллионером?» Караулова заявила, что ей было непросто
Юлианна Караулова

Юлианна Караулова. Кадр: RU.TV / YouTube

Известная российская певица, ведущая популярного шоу «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале Юлианна Караулова заявила, что была готова к критике в свой адрес, когда начала вести программу. Об этом она рассказала в интервью для канала RU.TV, запись которого доступна на YouTube.

Караулова призналась, что, сменив на посту ведущего программы Дмитрия Диброва, сильно волновалась. «Первое время было непросто. Но я понимала, что мне придется столкнуться и с критикой, и с большим количеством сравнений. Это было неминуемо», — заявила она. Певица подчеркнула, что первое время сильно уставала на съемках, так как ей нужно было следить за многими процессами во время работы.

Сейчас, по словам Карауловой, аудитория канала привыкла к ней в роли ведущей. Певица призналась, что чувствует себя намного спокойнее и даже может поиграть вместе с участниками. «Я сижу и думаю: что бы я ответила [на вопросы игры]?», — поделилась она.

Ранее Караулова поиронизировала над заголовками в СМИ о себе, назвав их трешем. По ее словам, многие издания неправильно интерпретировали ее заявление о том, что она любит чистоту, и стали выпускать материалы о проблемах с ее психическим здоровьем.

О том, что Караулова станет новой ведущей «Кто хочет стать миллионером?», стало известно в апреле. Дибров вел программу с 2008 года.

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      Мария Большакова
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