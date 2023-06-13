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09:51, 13 июня 2023Интернет и СМИ

Ведущая популярного шоу на Первом канале высмеяла заголовки о себе в прессе

Ведущая «Кто хочет стать миллионером?» Караулова высмеяла заголовки о себе в СМИ

Кадр: Ляйсан Утяшева / YouTube

Популярная российская певица, ведущая интеллектуальной игры «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале Юлианна Караулова высмеяла заголовки о себе в российских СМИ. Примеры таких публикаций она привела в шоу «Дерзкая готовка» на YouTube.

«Теперь все заголовки желтой прессы начинаются со слов "Ведущая "Кто хочет стать миллионером?", и дальше идет какой-то треш», — заявила певица, говоря о том, как ее назначение на роль ведущей шоу на Первом канале отразилось на публикациях в СМИ.

Караулова также привела пример одного из самых нелепых заголовков о себе в отечественной прессе. «На одном портале вышел заголовок "Мать продемонстрировала ошарашенной Юлианне Карауловой половые органы". Я считаю, это лучшее», — поиронизировала она. По словам певицы, статья с таким заголовком вышла после того, как она рассказала, что в детстве мать провела с ней разговор на тему половых отношений.

Кроме того, она раскрыла, что однажды в интервью упомянула о любви к чистоте и объяснила это возможным наличием у себя обсессивно-компульсивного расстройства. Ряд медиа затем преподнес эту информацию так, будто у певицы серьезные проблемы с психическим здоровьем, добавила телеведущая.

Ранее Караулова раскрыла изнанку «Кто хочет стать миллионером?». В частности, певица призналась, что редакторы проекта иногда просят ее быть построже с игроками.

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    Маргарита Щигарева
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