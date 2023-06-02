Новая ведущая «Кто хочет стать миллионером?» раскрыла изнанку шоу

Ведущая «Кто хочет стать миллионером?» Караулова: режиссеры говорят быть строже с игроками

Новая ведущая интеллектуальной игры «Кто хочет стать миллионером?» и певица Юлианна Караулова раскрыла изнанку шоу. В интервью «Телепрограмме» она рассказала, что редакторы и режиссеры проекта за кадром говорят ей быть строже с игроками.

Ведущая призналась, что ей всегда симпатичны участники игры, и иногда у нее возникает желание им помочь с ответами. «В процессе игры мы становимся ближе, и люди раскрываются», — отметила Караулова. Она добавила, что перед съемками подробно изучает анкеты участников, читает их биографии и смотрит видеовизитки.

Однако, как подчеркнула Караулова, в роли ведущей «Кто хочет стать миллионером?» она старается быть беспристрастной. «Со мной работает команда редакторов и режиссеров, которые мне иногда говорят: "Построже, построже. Не надо шутить"», — добавила она.

По словам ведущей, в кадре она также отвечает за то, чтобы в игре присутствовала интрига. «С определенного момента игры должен возникать саспенс и нужно держать нужный градус, накал страстей. Над этим мне тоже нужно работать», — пояснила она.

Ранее Караулова рассказала, что команда шоу, в том числе редакторы, которые пишут вопросы, состоит в основном из женщин.

О том, что Караулова может стать новой ведущей «Кто хочет стать миллионером?», стало известно в середине апреля. Позже эту информацию подтвердил Первый канал, объявив о возвращении передачи в эфир. До Карауловой проект вел Дмитрий Дибров.

Передача «Кто хочет стать миллионером?», как и ряд других развлекательных шоу, временно перестала выходить на Первом канале с конца февраля 2022 года. В пресс-службе вещателя объяснили, что решили сделать упор на показ программ, посвященных актуальной повестке. В сентябре гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил о постепенном возвращении в эфир развлекательных передач.