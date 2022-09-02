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Первый канал вернет в сетку вещания развлекательные программы

Эрнст сообщил, что Первый канал вернет в сетку вещания развлекательные программы
Константин Эрнст

Константин Эрнст. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Первый канал вернет в сетку вещания развлекательные программы. Об этом сообщил генеральный директор телеканала Константин Эрнст, передает ТАСС.

«Когда 24 февраля началась специальная военная операция, мы первыми среди всех каналов изменили свою сетку. (…) Мы на протяжении всех этих месяцев в первую очередь занимались тем, что обсуждали, анализировали, информировали нашу аудиторию. Мы и сейчас будем продолжать это делать, но в выходные мы будем начинать возвращать и развлекательные проекты», — сообщил Эрнст.

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Денис Савосин
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