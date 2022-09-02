Эрнст сообщил, что Первый канал вернет в сетку вещания развлекательные программы

Первый канал вернет в сетку вещания развлекательные программы. Об этом сообщил генеральный директор телеканала Константин Эрнст, передает ТАСС.

«Когда 24 февраля началась специальная военная операция, мы первыми среди всех каналов изменили свою сетку. (…) Мы на протяжении всех этих месяцев в первую очередь занимались тем, что обсуждали, анализировали, информировали нашу аудиторию. Мы и сейчас будем продолжать это делать, но в выходные мы будем начинать возвращать и развлекательные проекты», — сообщил Эрнст.