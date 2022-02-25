Первый канал изменит сетку вещания в пользу программ общественно-политической направленности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе телеканала.

«В текущей ситуации Первый канал считает необходимым уделить в эфире большее внимание программам общественно-политической направленности. В связи с этим сетка ближайших дней будет меняться», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что 25 февраля программа «Время покажет» будет продлена до 19:30 по московскому времени и заменит в сетке вещания программу «Человек и закон». Далее на канале будет транслироваться общественно-политическая программа «Большая игра», которая заменит в эфире развлекательное шоу «Поле чудес». Вторую часть передачи покажут вместо шоу «Вечерний Ургант» после выпуска программы «Голос. Дети» в 23:05 по московскому времени.

В выходные вместо регулярных развлекательных программ «Кто хочет стать миллионером?», «Точь-в-точь», «Сегодня вечером», «Две звезды. Отцы и дети» и КВН также выйдут программы, посвященные актуальной повестке, отмечается в пресс-службе телеканала. «Возможны и другие изменения», — добавили представители Первого канала.

Ранее стало известно о переносе трансляции игры 1/8 Высшей лиги КВН на неопределенный срок. Также сообщалось о приостановке выхода в эфир программы «Вечерний Ургант». Отмечалось, что выпуск шоу, запланированный на 25 февраля, не будет выпущен в связи с текущими общественно-политическими событиями.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России, и заявил, что ответ будет незамедлительным.