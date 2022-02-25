Трансляцию Высшей лиги КВН перенесли

Трансляцию игры 1/8 Высшей лиги КВН на Первом канале, запланированную на 26 февраля, перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщается в официальном аккаунте телеигры в Instagram.

«Запланированный Первым каналом на 26 февраля эфир первой 1/8 Высшей лиги КВН перенесен», — говорится в сообщении. Новая дата эфира игры пока не уточняется.

Ранее Первый канал сообщил о приостановке выхода в эфир программы «Вечерний Ургант». В пресс-службе телеканала опровергли слухи о закрытии развлекательного шоу, а также ухода из него ведущего Ивана Урганта. Отмечалось, что выпуск шоу, запланированный на 25 февраля, не будет выпущен в связи с текущими общественно-политическими событиями.

11 февраля стало известно, что вместо заболевшего коронавирусом руководителя программы Александра Маслякова игры 1/8 финала «Клуба веселых и находчивых» проведут пять других ведущих. Александр Масляков-младший рассказал, что первым телеигру проведет телеведущий Дмитрий Нагиев, после чего роль ведущего перейдет к шоумену Дмитрию Хрусталеву, Ивану Урганту и актеру Андрею Бурковскому. Заменяющим ведущим также станет музыкант Валдис Пельш.

О болезни Маслякова сообщалось 2 февраля. Руководитель КВН сообщил, что повторно заразился COVID-19, поэтому будет соблюдать самоизоляцию. Масляков также заверил, что временными ведущими КВН станут «люди, не чужие игре».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России, и заявил, что ответ будет незамедлительным.

