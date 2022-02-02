Масляков повторно заразился коронавирусом

Руководитель и ведущий телепередачи «Клуб веселых и находчивых» Александр Масляков объявил, что заразился коронавирусом. Как сообщается в официальном Telegram-канале программы, из-за болезни телеведущий пропустит первые игры нового сезона КВН.

80-летний ведущий в видеообращении к зрителям рассказал, что заболел COVID-19 во второй раз. В связи с этим Масляков останется дома и пропустит несколько первых игр нового сезона КВН.

«Мне говорят, что надо какое-то время посидеть дома. Но игра не может быть без ведущего», — отметил Масляков. По его словам, пока он соблюдает самоизоляцию, в качестве ведущих будут выступать «люди, не чужие игре» или известные кавээнщики. «Посмотрим, как у кого с ведением все сложится», — заключил он.

В ноябре 2021 года Масляков заявил, что начал задумываться о завершении карьеры. В то же время ведущий подчеркнул, что пока не принял окончательного решения. Он также добавил, что будет очень нервничать, глядя на КВН со стороны.