Масляков задумался о завершении карьеры

Ведущий КВН Масляков: вокруг работают молодые, у меня уже есть мысли об уходе на покой

Руководитель и ведущий КВН Александр Масляков начал задумываться о завершении карьеры, однако окончательного решения еще не принял. Он рассказал об этом в интервью ТАСС в преддверии своего юбилея.

«У меня самого такие мысли уже есть. Об уходе на покой. Вокруг работают молодые ребята, Сан Саныч, сын, давно окреп, в подпорке не нуждается. Словом, надо только решиться», — сказал Масляков.

Также он объяснил, что именно мешает ему покинуть пост. «Глубоко не анализировал, но понимаю, что буду очень нервничать, глядя на КВН со стороны. А в старости лучше поберечь нервные клетки, которые, как известно, не восстанавливаются», — поделился телеведущий.

Ранее в ноябре участники юмористической программы «Игра» на ТНТ, комики из команды «Студия Союз», ответили на обвинения в том, что проект украл формат у КВН. По мнению юмористов, это разные форматы.

Слова генерального директора Первого канала Константина Эрнста об украденной игре прозвучали на Кубке мэра Москвы перед объявлением итоговых оценок. За месяц до этого руководитель и ведущий КВН Александр Масляков раскритиковал «Игру», назвав ее калькой КВН.