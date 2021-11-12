Звезда Comedy Woman ответила на слухи о приостановке шоу «Игра» из-за Маслякова

Российская актриса, бывшая участница юмористической программы Comedy Woman Елена Борщева ответила на слухи о том, что руководитель КВН Александр Масляков якобы был причастен к приостановке съемок шоу «Игра» на ТНТ. Ее комментарий приводит «Собеседник».

Борщева отметила, что многие участники «Игры» в прошлом играли в КВН, некоторые из них даже выступали в новом шоу в старых образах. Однако, по ее мнению, перенос съемок проекта никак не связан с Масляковым. «Я уверена, что Александр Васильевич к этому отношения не имеет», — заявила актриса.

Также звезда Comedy Woman не согласилась с тем, что сцена шоу «Игра», в которой комики Денис Дорохов и Александр Панекин в костюме невесты и жениха целуются, пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения. Как отметила Борщева, этот эпизод нужно рассматривать как часть актерской профессии.

«Давайте теперь не показывать, например, фильм "Здравствуйте, я ваша тетя!", где Александр Калягин переодевался в женщину! Да, тот поцелуй был неожиданностью и откровенным. Но скандал вокруг него, возмущения депутатов только привлекли внимание к этой передаче», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что МВД России возбудило дело против телеканала ТНТ из-за поцелуя участников шоу «Игра». Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Романов. Правоохранители проводят административное расследование. Выпуск шоу «Игра» с поцелуем мужчин был показан на ТНТ еще 3 октября. Во время передачи Дорохов в платье невесты и парике поцеловал партнера по команде «Камызяки» Панекина, который играл роль жениха.

2 ноября стало известно о приостановке съемок и трансляции уже готовых выпусков программы «Игра». В качестве причины руководство ТНТ назвало пандемию коронавируса. Уточнялось, что это решение было принято, чтобы не подвергать риску артистов, съемочную группу и зрителей.

Масляков также раскритиковал создателей шоу «Игра». Он назвал этот проект калькой КВН и посчитал аморальным обещание создателей шоу выплатить победителям 30 миллионов рублей.