Звезда «Уральских пельменей» сравнила шоу «Игра» на ТНТ и КВН

Звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева сравнила новое шоу «Игра» на телеканале ТНТ и КВН. В беседе с изданием E1 она заявила, что проект ТНТ почти не отличается от КВН.

«Да это тот же самый КВН на самом деле. Ничего не изменилось. Разрекламировано было так, что это будет что-то невероятное. Я ходила на съемки фестиваля и не могла понять, что там будет невероятного», — отметила Корнева.

Участница шоу «Уральские пельмени» отметила, что в новом проекте ТНТ очень красивые декорации и хороший ведущий. В целом же, по ее мнению, на сцене ничего не поменялось, если сравнивать шоу с КВН. «Может быть, шутки стали более резкими, но при всем при этом общая канва не поменялась совсем», — уточнила артистка.

Корнева отметила, что будет с интересом смотреть как «Игру», так и КВН. Она также добавила, что каждый должен сам выбирать, что ему нравится.

Ранее шоу «Игра» раскритиковал руководитель и ведущий КВН Александр Масляков. Он назвал проект ТНТ калькой КВН. Кроме того, он посчитал, что обещать победителям шоу 30 миллионов рублей — это аморально по отношению к молодым людям, которым это шоу интересно.