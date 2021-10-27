Звезда «Уральских пельменей» раскритиковал современный юмор

Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков рассказал о том, как относится к современному юмору. В беседе с изданием «Телепрограмма» звезда шоу раскритиковал творчество некоторых молодых комиков и объяснил, чего ему не хватает в их шутках.

По мнению Рожкова, в современном юморе недостает смысла, мыслей, идеи и морали. По словам юмориста, все это было в старом КВН. «Помните команду "Дети капитана Шмидта"? Они же целые спектакли ставили на сцене. Это же интересно! И мы показывали полотна минут на восемь. Мне вот такое больше нравится», — вспомнил участник «Уральских пельменей».

В то же время он отметил, что среди современных стендаперов есть много талантливых людей. В частности, Рожков высоко оценил работу комика Ивана Абрамова. Рожков поделился впечатлениями от выступления стендапера под названием «Большой ребенок». «Я считаю, что это вершина, он красавец, молодец! Настолько серьезная работа, настолько глубокая: и посмеяться, и поплакать! Очень круто! Я прям белой завистью позавидовал», — заявил комик.

Ранее Рожков признался, что боролся с постоянными мыслями об уходе из «Уральских пельменей». Юморист связал появление сомнений в том, нужно ли обществу то, чем он занимается, с кризисом среднего возраста.