Бывшая звезда «Уральских пельменей» выиграл суд у участников шоу

Бывший директор и звезда шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский выиграл суд у других членов коллектива. Арбитражный суд Свердловской области отказался пересматривать дело, по итогам которого не стал взыскивать с Нетиевского 40 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

Восемь участников творческого объединения: Александр Попов, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Дмитрий Соколов, Максим Ярица, Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов и Сергей Исаев — требовали признать недействительным договор от 1 января 2013 года и обязать экс-директора вернуть вознаграждение в размере 40 миллионов рублей.

Спор возник по договору, заключенному между ООО «Творческое объединение "Уральские пельмени"» в лице директора Нетиевского и индивидуальным предпринимателем Нетиевским. По условиям соглашения, услуги по организации концертов оказывались через ИП, а вознаграждение ему выплачивались через ООО. Истцы заявили, что сделка была заинтересованной и Нетиевский не получал на нее согласия от коллектива.

Суд первой инстанции постановил, что истцы не доказали ущерб коллективу. При этом в 2018 году, отклоняя иск, суд согласился с доводами Нетиевского о том, что организация концертов требует работы специалиста — продюсера или руководителя.

Новым обстоятельством истцы посчитали перечисление экс-директору миллиона рублей за несостоявшийся концерт. Однако ранее суд выяснил, что речь идет о состоявшемся концерте, который проходил по бумагам под одним названием, а на сцене — под другим. Гонорар за него Нетиевский получил законным путем.

В феврале участники юмористического коллектива «Уральские пельмени» отсудили у компании бывшего директора шоу Сергея Нетиевского 400 тысяч рублей. Истцы требовали компенсацию в размере пяти миллионов рублей за каждый показ на телевидении программ, в которых использовался товарный знак «Уральские пельмени». Всего за несколько лет они насчитали таких 40 эфиров, за которые в сумме потребовали 200 миллионов.