«Уральские пельмени» отсудили сотни тысяч рублей у бывшей звезды шоу

Участники юмористического коллектива «Уральские пельмени» отсудили у компании бывшего директора шоу Сергея Нетиевского 400 тысяч рублей. Как сообщает РИА Новости, Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск.

Истцы — ООО «Творческое объединение "Уральские пельмени"» — требовали компенсацию в размере пяти миллионов рублей за каждый показ на телевидении программ, в которых использовался товарный знак «Уральские пельмени». Всего за несколько лет они насчитали таких 40 эфиров, за которые в сумме потребовали 200 миллионов.

В результате суд взыскал с компании «Идея Фикс Медиа» (ИФМ), подконтрольной бывшей звезде коллектива Нетиевскому, только часть от затребованной суммы.

При этом компании Нетиевского запретили использовать марку «Уральские пельмени». Товарный знак был зарегистрирован Роспатентом в 2015 году на First Hand Media, еще одну компанию Нетиевского.

В декабре 2020 года звезды «Уральских пельменей» Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Вячеслав Мясников и Дмитрий Соколов отсудили у компании Нетиевского 2,1 миллиона рублей. Каждый из участников шоу получил по 533 тысячи рублей.

Артисты «Уральских пельменей» не впервые выигрывают подобные иски против Нетиевского в суде. Так, в мае 2020 года им тоже удалось отсудить у «Идея Фикс Медиа» 1,9 миллиона рублей за предоставление телеканалу СТС прав на показ 12 архивных выпусков.

Конфликт вокруг бренда «Уральские пельмени» продолжается с 2015 года, после увольнения Нетиевского. Стороны регулярно решают в суде различные спорные вопросы, в том числе устанавливают право на архив передач и возможность использования товарного знака. «Уральские пельмени» — юмористический коллектив из Екатеринбурга, который составляют бывшие участники одноименной команды КВН. Нетиевский возглавлял команду с 1998 года, а с появлением передачи на СТС работал директором и продюсером коллектива.