Участник «Уральских пельменей» высказался об уходе звезды и конфликте в шоу

Участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» Роман Постовалов заявил, что уход звезды шоу Юлии Михалковой не повлиял на деятельность проекта, а про конфликт за права на шоу знает не больше зрителей. Об этих темах он высказался в интервью «Комсомольской правде».

«Она тоже была наемной актрисой. Я в эти дела не лезу, у меня есть своя деятельность в этом проекте, за которую я переживаю. Юля приняла решение уйти, и я не знаю истинную ее мотивацию», — отметил он, комментируя уход Михалковой.

По словам Постовалова, причиной может быть то, что с Михалковой не удалось договориться по гонорару. «Но и она никуда не пропала», — подчеркнул юморист, указав на ее участие в другом телешоу.

Он уточнил, что несмотря на уход Михалковой, они продолжают оставаться популярными. «Вы посмотрите на YouTube количество просмотров в номерах, где есть я. Не хочу хвастаться, но они набирают миллионы просмотров», — рассказал юморист.

Постовалов сообщил, что не знает каких-то секретных деталей конфликта между «Уральскими пельменями» и бывшим руководителем Сергеем Нетиевским. «С нами такие подробности не обсуждаются. На само шоу и на настроение в коллективе это никак не влияет», — отметил комик. Он пояснил, что о ситуации узнает, как и поклонники, из публикаций в СМИ.

Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей» в октябре 2019 года. Покинув коллектив, она стала сниматься в новом проекте на канале СТС.

В 2015 году стало известно о конфликте внутри «Уральских пельменей», который привел к серии исков от каждой из сторон. Новое руководство обвинило Нетиевского в воровстве и объявило об увольнении. Он отрицает обвинения, считая их клеветой. Нетиевский был директором шоу «Уральские пельмени» с 2009 по 2015 год. С 1998-го он возглавлял и одноименную команду КВН, которая стала основой для телепроекта.