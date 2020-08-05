Звезда «Уральских пельменей» рассказала о новом проекте

Актриса и бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о работе над новым проектом «Сториз» для телеканала СТС. Подробности она раскрыла в интервью изданию «Собеседник».

«Незабываемое впечатление осталось после роли элитной селебы XIX века — во многом благодаря винтажному наряду. Удивил образ учительницы из будущего», — поделилась Михалкова. Актриса добавила, что ей также понравилась роль голодной стриптизерши в сауне.

По ее словам, за время съемок она перевоплотилась примерно в 20 различных образов. Каждый из них был «срисован из реальной жизни», отметила Михалкова. Актриса подчеркнула, что в новом шоу будут подниматься злободневные проблемы. В частности, в «Сториз» нашла отражение дискуссия вокруг дистанционного образования, а также вопрос настоящего и будущего школы.

По мнению Михалковой, новое шоу отличается от похожих проектов своей целевой аудиторией. «Это легкий, воздушный, полный надежды юмор, тоже злободневный, актуальный, но при этом понятный для детей в возрасте от шести до 106 лет», — объяснила она.

Об участии Михалковой в комедийном проекте «Сториз» стало известно в конце июля. Актриса рассказала, что в съемках принимают участие 12 актеров. Каждый день они перевоплощаются во множество образов.

Ранее Михалкова ответила на слухи о причинах ухода из «Уральских пельменей». По ее словам, главной причиной был вопрос творчества внутри коллектива.

Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей» в октябре 2019 года. Покинув коллектив, она поучаствовала в новом сезоне детского КВН. «Уральские пельмени» — комедийное творческое объединение из Екатеринбурга. Основу проекта составляют бывшие участники одноименной команды КВН.