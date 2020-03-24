Звезда «Уральских пельменей» испытала чувство дежавю после ухода из шоу

Актриса и бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о нахлынувших воспоминаниях после ухода из коллектива. Об этом она написала в своем Instagram.

По словам Михалковой, она впервые за месяц включила телевизор и именно телеканал СТС, где показывали прошлые выпуски «Уральских пельменей», в которых она еще участвовала: «Меня в "Пельменях" уже полгода нет, а посмотришь ТВ — я, оказывается, там есть, словно и не уходила никуда».

Юмористка пояснила, что от этой ситуации испытала чувство дежавю, а время после ухода из телешоу назвала «долгим периодом послевкусия».

Она сравнила свой уход из проекта с прекращением отношений между людьми и заметила, что иногда расставание длится дольше отношений и становится куда более интересным периодом жизни. По ее словам, длившиеся месяц отношения могут влиять на мысли и поведение долгие годы. «Вот такой парадокс!» — заключила Михалкова.

Ранее участник телешоу Вячеслав Мясников высмеял уход Михалковой из коллектива. В беседе с журналистами он связал ее решение с планами построить личную жизнь.

Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей» в октябре 2019 года. Покинув коллектив, она начала участвовать в новом сезоне детского КВН. Над проектом также работают творческое объединение «Александр Масляков и компания», канал СТС и актер Михаил Галустян.

«Уральские пельмени» — комедийное творческое объединение из Екатеринбурга. Основу проекта составляют бывшие участники одноименной команды КВН.

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