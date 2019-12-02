Звезда «Уральских пельменей» рассказала о жизни после ухода из шоу

Актриса и бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей деятельности после ухода из коллектива. Об этом она написала в своем Instagram.

Как рассказала Михалкова, на данный момент она участвует в новом сезоне детского КВН. Над проектом также работают творческое объединение «Александр Масляков и компания», канал СТС и актер Михаил Галустян.

По словам актрисы, для участия в новом шоу приехало много талантливых детей со всей страны. «Для меня счастье работать с этими юными дарованиями, поддерживать и вдохновлять перед выходом на сцену – возможно, самым главным выходом в их творческой жизни!», — заключила она.

Юлия Михалкова объявила об уходе из шоу «Уральские пельмени» в октябре. По ее словам, она решилась на такой шаг, потому что «достигла в коллективе потолка». Информация о возможном уходе Михалковой из шоу появлялась еще в 2018 году, но тогда она ее опровергала.

«Уральские пельмени» — комедийное творческое объединение из Екатеринбурга. Основу проекта составляют бывшие участники одноименной команды КВН.

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