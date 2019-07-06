Названы гонорары российских юмористов

Гонорары российских юмористов на корпоративах колеблются от 50 тысяч до 3,5 миллионов рублей. Об этом узнала «Комсомольская правда».

Самый большой гонорар — у Максима Галкина. За одно выступление он требует 3 миллиона 581 тысячу рублей. Артист Comedy Club Александр Ревва работает на корпоративах от 2 миллионов рублей, участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова требует 858 тысяч рублей. Пригласить на мероприятие Евгения Петросяна обойдется в 700 тысяч рублей.

В нижнем диапазоне цен (от 150 до 400 тысяч рублей) работают артисты «Кривого зеркала» (Александр Морозов, Владимир Моисеенко, Владимир Данилец) и выпускники «Аншлага» (Елена Воробей, Николай Лукинский, Клара Новикова, Геннадий Ветров).

Отмечается, что выступления коллективов стоят для заказчика дороже. Шоу «Уральских пельменей» начинается от полутора миллионов рублей, артистки Comedy Woman согласятся на выступление при цене от одного миллиона 790 тысяч за полчаса. «Новые русские бабки» потребуют 500 тысяч рублей за концертную программу длиною в час.

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