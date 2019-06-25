Выпивший «Крота» Алибасов пробудил в Петросяне воспоминания

Юморист Евгений Петросян рассказал, что отравление музыкального продюсера Бари Алибасова напомнило ему его старую шутку. Пост с таким содержанием он разместил у себя в Instagram.

«10 лет назад в "Кривом зеркале" у меня был монолог Леонида Натапова "Подарки"», — поделился с подписчиками Петросян. К публикации он прикрепил видео отрывка из миниатюры и пожелал Алибасову здоровья.

В ролике комик рассказывал, что однажды вместо бутылки спиртного вознаградил сантехника за работу гелем. Рабочий принял его за алкогольный напиток и сделал большой глоток. «У него на весь подъезд в животе что-то взорвалось», — сказал Петросян. После этого сантехник произнес: «Ликер испорчен, но пить можно!»

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня с острым отравлением химикатами. Сообщалось, что он выпил средство для прочистки труб, перепутав его с соком. Врачи диагностировали у него максимальную степень ожога желудка. Алибасова выписали из НИИ Склифосовского 17 июня. Доктор медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, Виталий Румянцев нашел нестыковки в истории продюсера, однако его сын опроверг слухи об инсценировке отравления.

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