Сын Алибасова назвал бредом слухи об инсценировке отравления

Сын музыкального продюсера Бари Алибасова опроверг версию, что его отец инсценировал собственное отравление, и назвал эту информацию бредом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Никаких подстав с нашей стороны или разводов не было, у нас действительно был официальный диагноз, который мне лично сообщил заведующий токсикологического отделения реанимации в Склифосовского на третий день, что у отца ожоги дыхательных путей второй степени и есть два ожога четвертой степени», — сказал Алибасов-младший. Он отметил, что медик показывал ему результаты гастроскопии, подтверждающие наличие ожогов.

Материалы по теме Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии Создатель группы «На-На» выпил жидкость для очистки труб и получил серьезные ожоги

Сын продюсера также добавил, что Алибасов достаточно времени пробыл в реанимации: «Папа не рано вышел из больницы, он просто вышел чуть раньше».

Алибасов-младший подчеркнул, что все документы, подтверждающие диагноз, есть в НИИ имени Склифосовского. Их планируется опубликовать, чтобы исчезли сомнения по поводу отравления продюсера.

Сейчас Алибасов, по словам сына, чувствует себя нормально. Он в адекватном состоянии и может самостоятельно принимать решения, однако все еще находится под наблюдением врачей.

Ранее врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев рассказал, что в истории с отравлением продюсера много нестыковок. Медик отметил, что ожог четвертой степени означал бы полное разрушение тканей пищевода.

Алибасов был госпитализирован 4 июня из-за того, что по ошибке выпил средство для прочистки труб, перепутав его с соком. Продюсер провел в больнице 13 дней.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



