Представитель Алибасова прокомментировал слухи об инсценировке отравления

Пиар-директор группы «На-На» Вадим Горжанкин прокомментировал слухи о возможной инсценировке отравления Бари Алибасова. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Представитель продюсера заявил, что тема болезни Алибасова многим слишком полюбилась, поэтому теперь люди ищут новые инфоповоды и новые повороты в этом деле. Он подчеркнул, что версию об инсценировке озвучил некий врач. «Это только предположение, версия не доказана. Она была подхвачена и распространяется», — добавил Горжанкин.

Материалы по теме Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии Создатель группы «На-На» выпил жидкость для очистки труб и получил серьезные ожоги

По его словам, в скором времени будут представлены документы, доказывающие госпитализацию Алибасова. Горжанкин отметил, что сам продюсер философски относится к новым слухам, так как понимает, что такое публичная жизнь.

Ранее врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев рассказал, что в истории с отравлением продюсера много нестыковок. «Если бы был ожог четвертой степени, это означало бы полное разрушение тканей пищевода. И если даже человек выживает, что очень сомнительно, пищевод ему удаляют», — пояснил медик, добавив, что с этим диагнозом невозможно выписать пациента так быстро.

Алибасов был госпитализирован 4 июня из-за того, что по ошибке выпил средство для прочистки труб, перепутав его с соком. Врачи диагностировали у него максимальную степень ожога желудка. 17 июня продюсера выписали из больницы.

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