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03:00, 17 июля 2026Мир

«Он не заслужил света». Захарова цитатой из «Мастера и Маргариты» прокомментировала отъезд посла Германии из России

Захарова цитатой из «Мастера и Маргариты» прокомментировала отъезд посла Германии из РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отъезд посла Германии Александра Ламбсдорфа из страны фразой из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Она разместила в Telegram-канале видео, на котором дипломат отвечал на вопросы прессы. Посол выразил удивление, что его шляпа, в которой он часто появлялся на публике, стала таким хитом. Он также упомянул, что жил в Москве в районе Патриарших прудов. Журналист отметил, что герой романа «Мастер и Маргарита» Воланд, которого приняли за немецкого профессора, также изображен в шляпе (в книге при первом появлении он носил серый берет).

Захарова сопроводила фрагмент записи музыкальной дорожкой сцены бала у сатаны из одноименного сериала.

Он не заслужил света

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Таким образом дипломат сделала отсылку к финальным главам романа Булгакова.

Посол Германии в России Александр Граф Ламбсдорф завершил свою дипломатическую миссию и покинул Москву. Прощальный прием по случаю его отъезда состоялся в посольстве ФРГ10 июля 2026 года.

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Александр Ламбсдорф бездарно провел время на посту, заявила Захарова.

Покидает страну в связи с тем, что завершилась его миссия. Так принято говорить у дипломатов. На самом деле не знаю, в чем заключалась его миссия. Мне кажется, он абсолютно бездарно провел это время

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Представитель МИД добавила, что Россия за время работы Ламбсдорфа не увидела с его стороны никаких призывов к переговорам и миру.

Захарова высказалась о возможности российско-европейских контактов

Страны Евросоюза делают все, чтобы российско-европейских контактов не случилось, подчеркнула Захарова.

Это противоположно тому, что называется поиском путей к переговорам и к контактам. Они как будто все производят для того, чтобы этих контактов не случилось

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Дипломат также отметила, что возвращение Москвы к диалогу с Европой возможно только при ее отказе от антироссийского курса.

По словам Захаровой, в настоящий момент предпосылок для восстановления диалога с Европой нет. При этом она подчеркнула, что отказ от антироссийского курса подразумевает в том числе невмешательство во внутренние дела России.

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Захарова заявила, что Россия не будет отказываться от реальных предложений со стороны США по урегулированию ситуации вокруг Украины.

Если будут реальные предложения, от них никогда никто у нас не отказывается

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что европейские страны пытаются подорвать договоренности между Россией и США по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Лавров указал, что европейцы и Киев сейчас делают все, чтобы попытаться увести Вашингтон в сторону от пониманий, достигнутых главой Белого дома и президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже.

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