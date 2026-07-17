«Он не заслужил света». Захарова цитатой из «Мастера и Маргариты» прокомментировала отъезд посла Германии из России

Захарова цитатой из «Мастера и Маргариты» прокомментировала отъезд посла Германии из РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отъезд посла Германии Александра Ламбсдорфа из страны фразой из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Она разместила в Telegram-канале видео, на котором дипломат отвечал на вопросы прессы. Посол выразил удивление, что его шляпа, в которой он часто появлялся на публике, стала таким хитом. Он также упомянул, что жил в Москве в районе Патриарших прудов. Журналист отметил, что герой романа «Мастер и Маргарита» Воланд, которого приняли за немецкого профессора, также изображен в шляпе (в книге при первом появлении он носил серый берет).

Захарова сопроводила фрагмент записи музыкальной дорожкой сцены бала у сатаны из одноименного сериала.

Он не заслужил света Мария Захарова официальный представитель МИД России

Таким образом дипломат сделала отсылку к финальным главам романа Булгакова.

Посол Германии в России Александр Граф Ламбсдорф завершил свою дипломатическую миссию и покинул Москву. Прощальный прием по случаю его отъезда состоялся в посольстве ФРГ10 июля 2026 года.

Захарова оценила итоги работы уходящего посла ФРГ в России

Александр Ламбсдорф бездарно провел время на посту, заявила Захарова.

Покидает страну в связи с тем, что завершилась его миссия. Так принято говорить у дипломатов. На самом деле не знаю, в чем заключалась его миссия. Мне кажется, он абсолютно бездарно провел это время Мария Захарова официальный представитель МИД России

Представитель МИД добавила, что Россия за время работы Ламбсдорфа не увидела с его стороны никаких призывов к переговорам и миру.

Захарова высказалась о возможности российско-европейских контактов

Страны Евросоюза делают все, чтобы российско-европейских контактов не случилось, подчеркнула Захарова.

Это противоположно тому, что называется поиском путей к переговорам и к контактам. Они как будто все производят для того, чтобы этих контактов не случилось Мария Захарова официальный представитель МИД России

Дипломат также отметила, что возвращение Москвы к диалогу с Европой возможно только при ее отказе от антироссийского курса.

По словам Захаровой, в настоящий момент предпосылок для восстановления диалога с Европой нет. При этом она подчеркнула, что отказ от антироссийского курса подразумевает в том числе невмешательство во внутренние дела России.

Захарова назвала условия для согласия России на предложения США по Украине

Захарова заявила, что Россия не будет отказываться от реальных предложений со стороны США по урегулированию ситуации вокруг Украины.

Если будут реальные предложения, от них никогда никто у нас не отказывается Мария Захарова официальный представитель МИД России

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что европейские страны пытаются подорвать договоренности между Россией и США по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Лавров указал, что европейцы и Киев сейчас делают все, чтобы попытаться увести Вашингтон в сторону от пониманий, достигнутых главой Белого дома и президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже.

