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18:43, 15 июля 2026Мир

Захарова назвала условие возвращения к диалогу России с Европой

Захарова: Возвращение к диалогу с Европой возможно при ее отказе от антироссийского курса
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Возвращение Москвы к диалогу с Европой возможно только при ее отказе от антироссийского курса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Процесс восстановления диалога с европейскими странами имеет смысл или может быть запущен исключительно в случае прекращения их недружественных, а порой агрессивных и русофобских действий по отношению к нашей стране, полного отказа этих государственных объединений от антироссийского курса», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, в настоящий момент предпосылок для восстановления диалога с Европой нет. При этом она подчеркнула, что отказ от антироссийского курса подразумевает в том числе невмешательство во внутренние дела России.

Ранее Захарова заявила, что размещение войск из стран «коалиции желающих» на Украине неприемлемо. Дипломат отметила, что Москва будет рассматривать иностранные военные контингенты как законные военные цели.

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