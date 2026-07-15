Захарова высказалась о размещении войск «коалиции желающих» на Украине

Захарова: Размещение войск из стран коалиции желающих на Украине неприемлемо

Размещение войск из стран «коалиции желающих» на Украине неприемлемо, Москва будет рассматривать их как законные военные цели. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Хотели бы вновь акцентировать неприемлемость для нашей страны размещения на Украине каких-либо военных контингентов стран так называемой коалиции желающих. Это, повторю еще раз, де-факто будет означать иностранную интервенцию, рост угроз безопасности России», — сказала дипломат.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал проведение военных учений «коалиции желающих» в соседних с Украиной странах. Как отметил французский лидер, «коалиция» теперь обладает «международными силами, готовыми к действиям» в интересах Киева.