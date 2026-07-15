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16:17, 15 июля 2026Мир

Захарова высказалась о размещении войск «коалиции желающих» на Украине

Захарова: Размещение войск из стран коалиции желающих на Украине неприемлемо
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Размещение войск из стран «коалиции желающих» на Украине неприемлемо, Москва будет рассматривать их как законные военные цели. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Хотели бы вновь акцентировать неприемлемость для нашей страны размещения на Украине каких-либо военных контингентов стран так называемой коалиции желающих. Это, повторю еще раз, де-факто будет означать иностранную интервенцию, рост угроз безопасности России», — сказала дипломат.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал проведение военных учений «коалиции желающих» в соседних с Украиной странах. Как отметил французский лидер, «коалиция» теперь обладает «международными силами, готовыми к действиям» в интересах Киева.

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