Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:03, 13 июля 2026Мир

Макрон анонсировал военные учения в соседних с Украиной странах

Макрон: Военные «коалиции желающих» проведут учения в соседних с Украиной странах
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Teresa Suarez / Reuters

Военнослужащие стран, входящих в состав «коалиции желающих», проведут учения в соседних с Украиной странах. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи «коалиции» в Париже, передает ТАСС.

Как отметил французский президент, «коалиция» теперь обладает «международными силами, готовыми к действиям» в интересах Киева.

«Мы сегодня приняли решение о проведении учений, которые состоятся в ближайшие месяцы. Эти силы будут развернуты в соседних с Украиной странах, чтобы проверить наши планы развертывания и продемонстрировать нашу готовность»,— сказал Макрон.

Лидеры Украины и девяти стран Европы, среди которых Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания, договорились о создании коалиции по противоракетной обороне. Макрон заявил, что Вооруженные силы (ВС) Франции должны подготовиться к возможным конфликтам в ближайшее время.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Каллас сделала неожиданное признание о российской рыбе
    Военкоры рассказали о вероятности одного из самых мощных ударов по Киеву
    Британия присоединилась к кредиту Украине на 90 миллиардов евро
    В США сообщили о планах Трампа поддержать законопроект Грэма об антироссийских санкциях
    Заслуженный тренер назвал глупостью продление отстранения российских баскетболистов
    Канцлер Германии призвал к переговорам по Украине
    Стало известно об отношении ВСУ к министру обороны Украины
    В Госдуме призвали снять с россиян расходы на принудительную эвакуацию машин
    Названы сроки поставки новых ракет для ПВО Украине
    Из здания больницы в Москве эвакуировали людей из-за пожара
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok