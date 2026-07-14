Макрон анонсировал военные учения в соседних с Украиной странах

Макрон: Военные «коалиции желающих» проведут учения в соседних с Украиной странах

Военнослужащие стран, входящих в состав «коалиции желающих», проведут учения в соседних с Украиной странах. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи «коалиции» в Париже, передает ТАСС.

Как отметил французский президент, «коалиция» теперь обладает «международными силами, готовыми к действиям» в интересах Киева.

«Мы сегодня приняли решение о проведении учений, которые состоятся в ближайшие месяцы. Эти силы будут развернуты в соседних с Украиной странах, чтобы проверить наши планы развертывания и продемонстрировать нашу готовность»,— сказал Макрон.

Лидеры Украины и девяти стран Европы, среди которых Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания, договорились о создании коалиции по противоракетной обороне. Макрон заявил, что Вооруженные силы (ВС) Франции должны подготовиться к возможным конфликтам в ближайшее время.