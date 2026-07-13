Украина и Европа договорились о создании коалиции по противоракетной обороне

Украина и девять стран Европы договорились о создании коалиции по противоракетной обороне

Лидеры Украины и девяти стран Европы, среди которых Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания, договорились о создании коалиции по противоракетной обороне. Совместное заявление опубликовано на сайте Елисейского дворца.

«Мы считаем, что защита Европы требует глобального решения в виде интегрированной архитектуры противоракетной обороны для сдерживания и отражения будущих ракетных угроз», — говорится в документе.

В тексте подчеркивается, что коалиция будет носить чисто оборонительный характер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что так называемая коалиция желающих по своей сути является «коалицией подстрекателей войны», поскольку ее участники не стремятся к урегулированию конфликта на Украине.