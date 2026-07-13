Песков охарактеризовал «коалицию желающих» как коалицию подстрекателей войны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что так называемая коалиция желающих по своей сути является «коалицией подстрекателей войны», поскольку ее участники не стремятся к урегулированию конфликта на Украине. Его слова передает РИА Новости.

«Это коалиция подстрекателей войны. Это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения войны», — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что президент Молдавии Майя Санду примет участие во встрече помогающей Украине «коалиции желающих» в Париже по приглашению французского лидера Эммануэля Макрона.

До этого сообщалось, что президент Франции соберет лидеров «коалиции желающих» в Париже 13 июля, чтобы пообещать Киеву гарантии безопасности и обсудить возможность производства ракет для ЗРК Patriot на Украине.