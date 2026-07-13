Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:15, 13 июля 2026Бывший СССР

Лидер нейтральной постсоветской страны посетит саммит «коалиции желающих»

Президент Молдавии Санду впервые примет участие во встрече «коалиции желающих»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду 13 июля примет участие во встрече помогающей Украине «коалиции желающих» в Париже по приглашению французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом сообщила администрация молдавского президента, передает Newsmaker.

В Кишиневе подчеркнули, что Молдавия впервые участвует во встрече этого неформального объединения. «Участие Молдавии в "коалиции желающих" является логичным продолжением поддержки, которую наша страна оказывает Украине», — заявили в администрации, отметив, что это соответствует конституционному принципу нейтралитета.

«Коалиция представляет собой гибкий формат сотрудничества, в который входят и другие нейтральные европейские государства. Каждая страна-участница самостоятельно определяет форму и масштаб своего вклада», — пояснили чиновники.

23 марта Санду заявляла о готовности Молдавии присоединиться к «коалиции желающих» — объединению более 30 стран, созданному весной 2025 года для предоставления военной и материально-технической помощи Украине.

Ранее Санду выдвинула на должность премьер-министра страны проживающего на Украине банкира Василия Тофана. В ходе брифинга лидер страны заявила, что провела консультации со своей партией «Действие и солидарность» и подписала указ о выдвижении Тофана на должность главы правительства.

По данным украинских СМИ, Тофан является партнером инвестиционной компании Horizon Capital, которая вложила более 700 миллионов долларов в бизнес-проекты на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В России объяснили долеты украинских дронов до Подмосковья
    В Киеве объяснили отставку премьера
    Россиянам назвали причины низких продаж новых машин завода «Москвич»
    Генерал-майор допустил использование метеозондов для смертельной атаки ВСУ под Москвой
    Убийца 20-летней матери сдался полиции через 39 лет после преступления
    В Госдуме призвали отменить плату за принудительную эвакуацию машин
    Цены на нефть резко выросли
    Уехавшего из России актера привлекли к административной ответственности
    Названы самые доступные для россиян азиатские направления в июле
    Российский экспорт кормов для кошек и собак достиг рекорда
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok