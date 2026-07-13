Лидер нейтральной постсоветской страны посетит саммит «коалиции желающих»

Президент Молдавии Санду впервые примет участие во встрече «коалиции желающих»

Президент Молдавии Майя Санду 13 июля примет участие во встрече помогающей Украине «коалиции желающих» в Париже по приглашению французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом сообщила администрация молдавского президента, передает Newsmaker.

В Кишиневе подчеркнули, что Молдавия впервые участвует во встрече этого неформального объединения. «Участие Молдавии в "коалиции желающих" является логичным продолжением поддержки, которую наша страна оказывает Украине», — заявили в администрации, отметив, что это соответствует конституционному принципу нейтралитета.

«Коалиция представляет собой гибкий формат сотрудничества, в который входят и другие нейтральные европейские государства. Каждая страна-участница самостоятельно определяет форму и масштаб своего вклада», — пояснили чиновники.

23 марта Санду заявляла о готовности Молдавии присоединиться к «коалиции желающих» — объединению более 30 стран, созданному весной 2025 года для предоставления военной и материально-технической помощи Украине.

Ранее Санду выдвинула на должность премьер-министра страны проживающего на Украине банкира Василия Тофана. В ходе брифинга лидер страны заявила, что провела консультации со своей партией «Действие и солидарность» и подписала указ о выдвижении Тофана на должность главы правительства.

По данным украинских СМИ, Тофан является партнером инвестиционной компании Horizon Capital, которая вложила более 700 миллионов долларов в бизнес-проекты на Украине.